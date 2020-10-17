Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İHA muhabirinin mutlu günü

İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Şanlıurfa Muhabiri Bekir Şeyhanlı, hayatını Diyaliz Kübra Çiftkardaş ile birleştirdi

İhlas Muhabir Cüzdan Şahit Hanlı 

-Belediye Başkanı Canpolat tarafından kıyılan nikah merasimi
-Nikaha katılanlardan detaylar
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa Muhabiri Bekir Şeyhanlı, Diyaliz Teknikeri Kübra Çiftkardaş düzenlenen sosyal mesafeli nikah merasimi ile dünya evine girdi. Şanlıurfa'da uzun yılardır basın sektöründe çalışan İHA Şanlıurfa Muhabiri Bekir Şeyhanlı, hayatını Diyaliz Teknikeri Kübra Çiftkardaş ile birleştirdi. Haliliye Belediyesi Evlendirme Salonunda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen genç çiftin nikahını, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat kıydı. Korona virüs (Covid-19) önlemleri altında kıyılan genç çiftin nikah şahitliğini ise İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ile İHA Şanlıurfa Muhabiri Şinasi İnan yaptı. Atılan imzaların ardından Belediye Başkanı Canpolat tarafından Bölge Müdürü Akın'a verilen genç çiftin aile cüzdanı ise geleneklere uygun olarak geline takdim edildi. Nikah merasimine, Belediye Başkanı Canpolat’ın yanı sıra İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, İHA Gaziantep Bölge Haber Müdürü Serhat Demir, Şanlıurfa'da görev yapan ulusal ve yerel medya, temsilcileri çalışanları, kurumların basın birimi temsilci ve personeli ile, ciftin yakınları, arkadaşları katıldı.
Nikah çeşitli ikramların ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. (BB-SD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı