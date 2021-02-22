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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İdlib'e kirpi sevkiyatı

İdlib'e kirpi sevkiyatı

Konvoyun geçişinden detay

( HATAY ) - HATAY

Zırhlı Araç İdlib Askeri Birlik Hanlı Saldırı 


- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı. 27 Şubat’ta İdlib’deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan ve başarıyla sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı, kirpi ve unimog sevkiyatı yapıldı. Konvoyun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geçerek, Cilvegözü Sınır Kapısından İdlib'e gittiği gözlendi. (AHM-
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