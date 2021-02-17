İçişleri Bakanı Soylu, Eşref Bitlis'i ve Gara Şehitleri'ni kabri başında andı

-Mezara karanfil bırakılması

-Gara şehitlerinin mezarı başında anılması

-Gara şehitlerine karanfil bırakılması

-Şehit aileleriyle görüşmesi

-Röportaj



( ANKARA ) - ANKARA



- Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, ve Gara'da şehit olan vatandaşlar Cebeci Şehitliği'ndeki kabri başlarında , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle anıldı. Geçirdiği helikopter kazası sonucu şehit olan eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, ölümünün 28. yılında Cebeci Şehitliği'ndeki kabri başında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapıldıktan sonra törene katılan Bakan Soylu, yanında getirdiği karanfilleri Bitlis'in mezarına bıraktı. Daha sonrasında ise Gara'da şehit olan Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un mezarlarına geçen Bakan Soylu, şehitlerin mezarlarının başında dua okuyarak karanfiller bıraktı. Bakan Soylu, şehit yakınlarıyla görüşerek, şehit ailelerine "Şehitler tepesi boş kalmayacak" dedi.

Basın mensuplarına ise Bakan Soylu, şehitleri ziyarete geldiğini ifade etti.

(Mİ-



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