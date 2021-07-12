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İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken böyle düştü
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken böyle düştü

İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken böyle düştü

kazanan yaşandığı yolda akan trafik

Kamera Güvenlik Kamerası Gesi U Dönüşü Sizce 

-otomobilin u dönüşü yapan otomobil ile çarpışması
-kaza sonrası u dönüşü yapan otomobilin oyluna devam etmesi
-diğer otomobildeki kadının inerek kaçan otomobilin arkasınan koşması
-dengesini kaybedip üşmesi
-kalkıp aracının başına gitmesi

( ANTALYA -ÖZEL)- Otomobiline çarptı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti ANTALYA

- Antalya'da bir otomobile çarpan sürücü durmayıp kaçınca neye uğradığını anlamayan diğer otomobildeki kadın yolcu, kaçan otomobilin arkasından koşarken düştü. Çarpan sürücü kayıplara karışırken, düşen kadın kalkıp çaresizce aracının başına döndü.O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Serik İlçesine bağlı Akçaalan mahallesinde meydana gelen kazada iki otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobil ile seyir halindeyken kavşakta kontrolsüz 'U' dönüşü yapan otomobile çarpan sürücü araçtan inmeye hazırlanırken diğer otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın, inip sürücünün arkasından koştu ancak dengesini kaybederek düştü. Çaresizce kalkıp indiği otomobile doğru yürüyen kadının yaşadıkları ve kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. (MD-
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