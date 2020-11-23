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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İçinde 1 milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı çalıp kayıplara karıştılar

İçinde 1 milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı çalıp kayıplara karıştılar

Olay yerinden görüntü

Lyon Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak 

-Motosikletli hırsızlardan görüntü
-Hırsızın çantayı alıp uzaklaşması
-Ü.B.’nin yanından geçen hırsızı fark etmeyerek araca yönelmesi
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) -- Diyarbakır’da tahsilat yapan bir kişi, içinde 1 milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı araçta bırakıp bayileri dolaşmaya devam etti- Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişi, araca yaklaşıp camı kırarak 1 milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı alıp kayıplara karıştı- Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bayilerden tahsilat yapan bir kişi, içinde 1 milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı aracında bırakıp tahsilata devam etti. Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişi, aracın camını kırıp çantayı alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 17 Kasımda Bağlar ilçesi İskanevleri semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ü.B., bayilerden tahsilat yapmak için bölgeye geldi. Daha önce tahsilat yaptığı paralar ve içinde 1 milyon 200 bin liralık çekin de bulunduğu çantayı aracın içinde bırakan Ü.B., çevredeki bayilerden tahsilata devam etti. Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişiden biri, park edilen aracın etrafında keşif yaptı. Yanından geçen hırsızı fark etmedi Bir süre sonra şahıslardan biri aracın camını kırarak içinde 1 milyon 200 bin liranın bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı. Tam bu sırada Ü.B., başka bir aracın arkadaşından dolanması nedeni ile hemen yanından geçen hırsızın elinde bulunduğu çantasını fark edemeyerek aracına ilerledi. Talihsiz adam, her şeyden habersiz aracına doğru ilerlerken hırsızlar da kayıplara karıştı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. (YRT-
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