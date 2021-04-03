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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İbrahim Tatlıses'in kızı saldırıya uğrarken, dükkanda yaşanan panik anları kamerada

İbrahim Tatlıses'in kızı saldırıya uğrarken, dükkanda yaşanan panik anları kamerada

Panik anlarının güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Bakım Merkezi Saldırı Türkücü 

-Kırılan Şişenin fotoğrafı
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-Arşiv

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde yaşanan saldırı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin panik anları görülüyor. Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezine gelen yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırmıştı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırmış ve bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralanmıştı. Bugünde, saldırı anında içeride yaşanan panik anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin bağırarak, kalkıp koşması görülüyor. Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.
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