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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Hurdaya dönen araçların kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hurdaya dönen araçların kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

-kazanın ardından araçlar detay

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--kaza anı güvenlik kamerası

( ANTALYA )- Servis yolundaki kazada araçlar hurdaya döndü, anne ve oğlu yaralandı ANTALYA

- Antalya'da servis yolunda meydana gelen kazada anne ve oğlu yaralandı. D-400 Karayolundan giderken servis yoluna dönen ticari aracın toplama yolda seyir halindeki ticari araca çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görnütülendi. Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gültepe-Manavgat arasında bulunan servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Serik istikametine seyir halindeki Tolga Çakır’ın kullandığı 07 ANU 649 plakalı FIAT marka ticari araç, Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Zaynel Abittin Demir’in kullandığı 07 ADG 186 plakalı RENAULT marka ticari araç ile çarpıştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen ve araçların hurdaya döndüğü kazada Gülten Demir ve oğlu Umut Boran Demir yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (EA-
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