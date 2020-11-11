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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Horasan’da kamyonet traktöre böyle çarptı: 2 yaralı

Horasan’da kamyonet traktöre böyle çarptı: 2 yaralı

güvenlik kamerası

( ERZURUM ) ERZURUM

Tahkikat Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Trol 


- Erzurum'un Horasan ilçesinde kontrolden çıkarak seyir halindeki traktöre arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralanırken traktör sürücüsü kazayı hafif yaralanarak atlattı. Alınan bilgilere göre kaza, Horasan şehir girişinde sanayi kavşağında meydana geldi. Hikmet Aydın yönetimindeki kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda seyir halinde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan Hikmet Aydın, Horasan İlçe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelerden sonra hayati tehlikesi devam eden Hikmet Aydın ve yaralı Osman Yıldırım Erzurum eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (ŞÇ-AT)
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