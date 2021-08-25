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Hırsızlık zanlısı, adliyeye götürülürken göbek attı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık zanlısı, adliyeye götürülürken göbek attı

Hırsızlık zanlısı, adliyeye götürülürken göbek attı

Hırsızların polis aracından inmeleri

Polis Aracı Lüks Araç Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Lüks Otomobil 

-Polislerin arasında yürümeleri
-Eli kelepçeli kadını Gülcan E.'nin göbek atıp oynayarak yürümesi
-Adliye binasına girişleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Lüks aracın görüntüsü

( SAMSUN )- Lüks araçla hırsızlık avına çıkan 5 kişi yakalandı SAMSUN

- Samsun'da lüks araçla hırsızlık avına çıkıp Türkiye'yi dolaşan 4'ü kadın 5 kişi polisin takibi sonucu yakalanırken, hırsızlardan birinin adliyeye göbek atarak gitmesi dikkat çekti. İddiaya göre, Kayseri'de ikamet eden hırsızlık şüphelileri altlarındaki lüks otomobille illeri dolaşarak hırsızlık avına çıktı. Özel aparatlarla evlerin kapılarını açarak ziynet eşyaları ve paraları çalan hırsızlar, il il dolaşıp Samsun'a geldi. Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde S.G.'ye ait eve giren hırsızlar 50 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayını 4 kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, hırsızların lüks araca binip kaçtıklarını da ortaya çıkardı. Kent güvelik sistemi kameralarından yararlanan polis, teknik ve fiziki takibe geçerek Tuğba Ç., Gülcan İ., Gamze M. ile 17 yaşındaki Y.Ş. adlı kız ile Şakir K.'yi Terme ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılarla birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ve saatler ele geçirildi. Yakalanan zanlıların araçlarında yapılan aramada evlerin kapılarını açmada kullandıkları aparat ve malzemeler de ele geçti. Hırsızlık Bürosundaki sorguları tamamlanan 4 kişi ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 1 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kadınlardan Gülcan E.'nin adliyeye götürülürken göbek atıp oynaması şaşkınlığa yol açtı.
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