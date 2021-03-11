Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı

Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı

Güvenlik kamerasında; Hırsızların sırt çantaları ile yerde sürünmesi

Akalan Güvenlik Kamerası Kıraathane Sigara Hırsız 

-Kıraathaneden detay
-Hırsızların girdiği camdan detay
-Büfeden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde katlı otopark içindeki büfeden sigara ve para çalan 2 kişi ayakkabı izlerinden yakalandı. Polisin titiz çalışması sonucu yakalanan 2 kişinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak’ta yer alan katlı otoparktaki büfede yaşandı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonrası hırsızlık olayını gerçekleştiren ve daha önceden suç kaydı bulunan şahıslar ayakkabı izinden tespit edildi. Polis tarafından yakalanan V.K (17) ile Suriye vatandaşı Z.S.K (18)’nın sırt çantalarından değişik markalarda 168 paket sigara ile 200 TL para ele geçirildi. Ele geçirilerek muhafaza altına alınan 200 TL para ile yapılan tasnif sonucu 2 bin 459 TL tutarında olduğu anlaşılan 168 paket sigara büfe sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren V.K (17) ile Z.S.K (18) isimli şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasında Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Katlı otoparkta gerçekleşen hırsızlık olayında, büfeye giren 2 zanlının raflardan sigaraları aldıkları ve yerde sürünerek gittikleri o anlar büfenin yan tarafında bulunan kıraathanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement