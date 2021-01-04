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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlık yapmak için lüks otomobili böyle kestiler

Hırsızlık yapmak için lüks otomobili böyle kestiler

- Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Parmak İzi Olay Yeri İnceleme Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Lüks Otomobil 

-- Olay yeri inceleme ekipleri detay
-- Otomobilden detaylar
-- Otomobil Sahibi Tolga Semiz röportaj

( BURSA - ÖZEL)- Bursa'da lüks otomobilin tentesini keserek hırsızlık yapmak isteyen 3 hırsız kameraya yakalandı BURSA

- Bursa'da sokak kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar otoparkta duran lüks otomobilin tentesini kesip hırsızlıklar yapmak istediler. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, otomobilden bir şey çalamayan hırsızların tentesini kestikleri araca verdikleri zararın 35 bin lira olduğu öğrenildi. Olay, sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç mahallesi Eşrefiler Caddesi üzerinde bulunan kapalı otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak kısıtlaması da izinli olan bekçinin yokluğunu fırsat bilen hırsızlar, Tolga Semiz'e ait 35 DEM 99 plakalı lüks aracın yanına geldi. Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar otoparkta önce keşifte bulundu. Daha sonrasında lüks otomobilin tentesini gözüne kestiren hırsızlar ellerindeki bıçakla tenteyi keserek içerisine girdi. Otomobilde bulunan teybi sökmeye çalışan hırsızlar sökemeyince hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kontrol etmek için otomobilinin yanına giden Tolga Semiz ise lüks otomobilini o şekilde görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri otomobilden parmak izi aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda hırsızların eşgallerini belirleyen ekipler kaçan iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Aracından bir şey çalınmadığını ancak 35 bin liralık zararının olduğunu belirten Semiz, " Hırsızların eşkalleri belli. Parmak izleri de alındı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakalayacağından eminim" dedi.

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