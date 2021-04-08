Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi kamerada

Hırsızlık şüphelisi kamerada

Şüphelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü

( VAN ) VAN

Market Kamera Güvenlik Kamerası İnşaat Malzemesi Hırsız 


- Van'ın Erciş ilçesinde iki iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarıyla belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaat malzemesi satan bir iş yeri ile bir markette ve bir kamu kurumunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Y.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement