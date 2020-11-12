Hırsızlık şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

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( BOLU )- Hırsızlık çetesi onlarca kamera izlenerek kilometrelerce uzakta yakalandı BOLU



- Bolu’da yapım aşamasında bir inşaattan piyasa değeri 20 bin lira olan kontrplak çalan 3 kişilik hırsızlık şüphelisi, ekiplerin onlarca kamera kaydı incelemesi sonucu Konya’da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Kılıçarslan mahallesinde yapımı devam eden bir inşaattan piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan kontrplak hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yapılan inşaatın bulunduğu bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler eşkâllerini belirledikleri 3 şüphelinin olay yerinden kaçtıkları araçla Konya’ya gittiğini belirledi. Hırsızlık Büro ekiplerinin Konya’da düzenledikleri operasyonda hırsızlık çok sayıda suç kayıtları bulunan N.K. (46), İ.K. (44) ve E.K. (34) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirilen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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