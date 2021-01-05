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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hırsızlığın böylesi, çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı

Hırsızlığın böylesi, çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı

Güvenlik kamera görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) -- Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı ESKİŞEHİR

Parmak İzi Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri 


- Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, üzerindeki anahtarla park halinde bırakılan motosikleti saniyeler içerisinde çalan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, sokağa çıka kısıtlamasının uygulandığı 2 Ocak Cumartesi günü Odunpazarı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Karargahönü Sokak'ta yaşandı. Bir restoranda çalışan kurye anahtarını üzerinde bıraktığı motosikleti park etti. Kuryenin iş yerine girmesiyle sokaktan bisikletle geçen kimliği belirsiz şahıs, üzerinde anahtarıyla park edilen motosikleti fark etti. Etrafı kontrol ettikten sonra bisikletini bırakan şahıs, saniyeler içerisinde motosikleti çaldı. Motosikletin çalındığını anlayan kurye durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, şüphelinin bisikletle sokakta dolaştığı, çevreyi kontrol ettikten sonra üzerinde anahtar gördüğü motosikleti 10 saniyede çalarak olay yerinden uzaklaştığı, bisikletini ise olay yerinde bıraktığı belirlendi. “Kuryeler motosiklet üzerinde anahtar bırakmasın” Olayla ilgili konuşan talihsiz restoran işletmecisi Şükrü Taşdelen, kuryeleri motosikletin üzerinde anahtar bırakmamaları konusunda uyardı. Taşdelen, “Sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde kurye arkadaşımız paket servisinden geliyor, diğer paketi almak için dükkana giriyor. Beş dakika gibi kısa bir sürede pusuda yatan bir hırsız motorumuzu alıp, götürüyor. En kötü şanssızlığımız, motorun üzerinde anahtarının olması. Buradan diğer kurye arkadaşları da uyarıyorum, motorlarının üzerinde kısa süreli de olsa kesinlikle anahtar bırakmasınlar. Görüntülerin biraz daha öncesini izlediğimizde sokakta bisikletle dolaşarak keşif yaptığını fark ettik. Piyasada paket servisi yapanlar her zaman motosiklet kullanmıyor. Durumu iyi olanlar motosiklet kullanıyor. Diğer küçük işletmeler, az paketi olanlar ve yakın mesafeye çalışanlar bisiklet kullanıyor. Bisikletini bıraktı, motosikletimizi götürdü. Polis bisikleti incelemek için aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı. Belki de şu anda motoru parçalamışlardır" şeklinde konuştu.
(ÇAĞ-
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