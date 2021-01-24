Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlar kuaför dükkanını böyle soydu

Hırsızlar kuaför dükkanını böyle soydu

-hırsızlardan eşyaları çalmasından görüntü

Sosyal Medya Makyaj Malzemesi Güvenlik Kamerası Sokağa Çıkma Yasağı Saç Kurutma Makinası 

--hırsızların dükkana verdiği zarardan görüntü
--meslektaşlarının kuaför kardeşlere gönderdiği hediyelerden görüntü
--zeki ve İlkay Kurt kardeşlerle röportaj

( BURSA -ÖZEL)- Dükkanlarına hırsız girdiğini sosyal medya hesaplarından paylaşan kardeşlere meslektaşları çalınan tüm malzemeleri alarak hediye etti- Kuaförden makas, saç kurutma makinesi ve makyaj malzemesi çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı BURSA

- Bursa'da dükkanları soyulan kuaför kardeşler önce üzüldü, sonra sevindi. Osmangazi ilçesinde 23 yıldır kadın kuaförlüğü yapan İlkay ve Zeki Kurt kardeşlerin dükkanına dördüncü defa hırsız girdi. Dükkana giren hırsızlar kuaför kardeşlerin kullandığı bütün malzemeleri çaldı. İş yaptıkları makas, saç kurutma makinası ve bütün malzemeleri çalınan kardeşler bu duruma çok üzüldü. Dükkanlarına hırsız girdiğini sosyal medya hesaplarından paylaşan kardeşlere meslektaşları çalınan tüm malzemeleri alarak hediye etti. Hırsızın girdiğine önce üzülen kardeşler, meslektaşlarının gönderdiği hediyeler sayesinde çok sevindi. Hırsızların dükkana girip eşyaları çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların biran önce bulunmasını isteyen kuaför kardeşler, "Dükkanımıza 4'üncü defa hırsız girdi. Hırsızlar sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek dükkanımızın çamını kırarak girip tüm malzemelerimizi çalmışlar. Biz durumu sosyal medyadan paylaştık. Bunu gören meslektaşlarımız çalınan malzemelerimizi alarak bize hediye ettiler. Bizde bu davranış karşısında çok duygulandık. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.
(BRK-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı