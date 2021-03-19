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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Hırsızın sokağa girmesinden görüntü

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak 

-Motosikletin üzerine oturup dakikalarca beklemesinden güvenlik kamerası görüntüsü
-Motoru götürmesinden görüntü
-Elif Turhan röportaj

( DENİZLİ )- Dakikalarca üstüne oturup beklediği motosikleti çalarak kaçtı DENİZLİ

- Denizli’de bir şahıs günler öncesinde gözüne kestirdiği motosikleti, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gece saatlerinde çaldı. Hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan soğukkanlı tavırları pes dedirtti. Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Turhan kendisine ait motosiklet evinin otoparkına koydu. Kış mevsimi nedeniyle Turhan’ın kullanmadığı motosiklet park halinde işken bir hırsız gözüne kestirdi. Gözüne kestirdiği motosikleti günlerce inceleyen ve keşif yapan hırsız, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, gece geç saatlerde motosikletin bulunduğu otoparka geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda hırsızın soğukkanlı tavırları görenlere pes dedirtti. Saniye saniye kaydedilen o anlarda, bir şüpheli evin bulunduğu sokağa girerek, direkt otoparkta bulunan motosiklete yöneliyor. Motosiklete yaslanan şüpheli daha sonra dakikalarca motosikletin üzerinde oturarak inceliyor. En son ise sürükleyerek motosikleti götürüp kayıplara karıştı. “Hırsız arkadaş çok rahat bir şekilde geliyor” Motosikleti alan şüphelinin günler önceden planladığını belirten Elif Turhan, “Dün gece saatlerinde hastaneden eve geldim. Geldiğimde motosikletim duruyordu. Dün öğlen dışarıya çıkacağım vakit arabama doğru yöneldiğimde motorun yerinde olmadığını gördüm. Akşamleyin güvenlik kameralarına baktığımda, saat 3.51’de sağ olsun hırsız arkadaş çok rahat bir şekilde geliyor, geldiği gibi alıp, rahat rahat götürüyor. Polis ekiplerine haber verdik. Gelip güvenlik kameralarını aldılar. Daha öncede kameralara baktığımızda birkaç gün önceden planlamış ve planlı şekilde gelmiş. Direkt motora yöneliyor ve yöneldikten sonra inceliyor. Üstüne biniyor ve dayanıyor sonra. Motorun başında motorla konuşuyor galiba. Güvenlik kameraları o şekilde gösteriyor. Alıp götürüyor ve süremiyor” dedi.

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