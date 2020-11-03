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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Hırsızın fotoğrafını afiş yapıp dükkanına astı

Hırsızın fotoğrafını afiş yapıp dükkanına astı

- Dükkan sahibi Alpay Fatih Türcan ile röp

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Giyim Mağazası 

-- Güvenlik Kamerası Görüntülüeri
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( İSTANBUL ) -- Ertesi gün tekrar gelince şoke oldu İSTANBUL

- Arnavutköy’de bir giyim mağazasının kapısında bulunan kıyafeti çalan kadın tekrar gelince şoke oldu. Dükkan sahibi güvenlik kamerasından hırsızın fotoğrafını çıkartarak, afiş bastırdı. Hırsızlık anı ve kadının dükkana tekrar gelişi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün mağazaya gel bir kişi, kapıda bulunan kıyafetleri alarak kaçtı. Kapıdaki kıyafetlerin olmadığını fark eden dükkan sahibi güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızın fotoğrafından afiş yaptı. Dükkanından sık sık hırsızlık yapılan Alpay Fatih Türcan, kadının fotoğrafının bulunduğu afişe “Yukarıda resmini görmüş olduğunu hırsız kiminizin komşusu, kiminizin akrabası, kiminizin bir tanıdığı, belki de birilerinin annesi veya eşi 02.11.2020 tarihin de mağazamızın önünden ürün çaldı. Biz, hırsızın yaşından kadın olmasından ve belki de bir anlık gafletinden böyle bir eylem gerçekleştirmiş olduğunu düğün düğümüzden hakkında yasal bir işlem başlatmadık. Biz utandık ama o utanmadı. Gelip özür dilemediği takdirde yasal işlem başlatacağız” yazsısını yazdı. Hırsızlık olayından 1 gün sonra tekrar dükkana tekrar gelen hırsız kendi fotoğrafını ve metini kapıda görünce şok oldu. Şoke olan kadın daha sonra yoluna devam etti. Hırsızlık anı ve kadının dükkana tekrar gelişi güvenlik kamerasına yansıdı. (BT-ZA-
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