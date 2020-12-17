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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi

Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi

Güvenlik kamera görüntüsü

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-Detaylar

( ANTALYA )- Marketin içecek dolabından enerji içeceklerini çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı- Görüntüyü sosyal medyadan paylaşan marketçi, “2 gecedir enerji içeceği dolabını boşaltıyor, 2 günde 600 TL zararım var” diyerek hırsıza sitem etti ANTALYA

- Antalya’da bir markete dadanan hırsız, içecek dolabından enerji içeceklerini çalarken güvenlik kameralarına takıldı. Market sahibi o anları sosyal medyada ‘2 gecedir enerji içeceği dolabını boşaltıyor. 2 günde 600 TL zararım var. Marketçilere sesleniyorum; enerji içeceği almayın” yazısıyla paylaştı. Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir hırsız, son iki gecedir bir marketin enerji içeceği dolabına dadandı. Marketin kapalı olduğu saatlerde içecek dolaplarının yanına gelen hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Zincirle kitlenen enerji içeceği dolabının, kapısı ile zincir arasındaki boşluktan faydalanan hırsız, enerji içeceklerini yanında getirdiği poşete doldururken görüldü.
2 gündür enerji içeceklerinin bulunduğu dolabın boşaltıldığını gören market sahibiyse duruma isyan etti. “2 günde 600 TL zararım var” Market sahibi, sosyal medyadan güvenlik kamerası görüntüsünü “ 2 gecedir enerji içeceği dolabını boşaltıyor. 2 günde 600 TL zararım var. Marketçilere sesleniyorum; enerji içeceği almayın” yazısıyla paylaştı.
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