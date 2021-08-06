Hırsızı kolundaki dövme yakalattı



- Beylikdüzü’nde girdiği evden dizüstü bilgisayar, telefon ve bir miktar para çalarak kaçan hırsızı polis, kolundaki dövmeden yola çıkarak yakaladı. Hırsızın çaldığı malzemelerle siteden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 18 Temmuz günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile sitenin önüne gelen hırsız, gözüne kestirdiği bir eve girerek yaklaşık 12 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bir miktar para çalarak kaçtı. Evin soyulduğunu fark eden sahipleri ise polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Evin bulunduğu sokağa gelerek güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kolundaki dövmeden yola çıkarak hırsızın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızın R.K.(34) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Başka bir eve girmek isterken yakalandı Hırsız R.K.’nin 4 Ağustos günü yine Beylikdüzü’nde başka bir eve girmeye çalışması sırasında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsız R.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın malzemeleri çalarak kaçtığı anlar kamerada Beylikdüzü’nde hırsızın evden malzemeleri çalarak kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın ticari taksiyle gelip bir eve girdiği, sonrasında ise elinde laptopla siteden çıkarak kaçtığı görülüyor.

