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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızdan şok itiraf: 'Uyuşturucu satın almak için çalıyorum'

Hırsızdan şok itiraf: 'Uyuşturucu satın almak için çalıyorum'

Hırsızlık anına dair güvenlik kamerası görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Uyuşturucu Güvenlik Kamerası Elektronik Alet Hırsız Polis Ekipleri 


- İzmir'in Ödemiş ilçesinde hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olan bir şüpheli, yine bir eve girdiği esnada güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, 30 Mayıs günü ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ağa Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, evde kimsenin olmadığı sırada, M.E.'ye ait eve gizlice girdi. Daha sonra evine gelen M.E., evinin avlusunda bulunan bakır kablolar, elektronik aletler ve bir çok malzemenin yerinde olmadığını görerek durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasına yakalandı Hırsızlık şüphelisinin eve girme anı, başka bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin evin çatısına çıkıp bahçeye indiği ve tekrar giriş kapısının üstünden aşağı atlayarak evden uzaklaştığı anlar görüldü.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan Ş.D. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekiplerin başarılı çalışması sonucu Ş.D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu parasını hırsızlık yaparak çıkartıyormuş Öte yandan Ş.D.'nin emniyette verdiği ifadesinde uyuşturucu parasını çıkartmak için hırsızlık yaptığını, güvenlik kamerasındaki kişinin kendisi olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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