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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsız, camideki yardım parasını kasayı takla attırarak çaldı...O anlar kamerada

Hırsız, camideki yardım parasını kasayı takla attırarak çaldı...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Para Kasası Hırsız Irak 

-Hırsızdan görüntü
-Hırsızın çelik kasayı yere yatırmasından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hırsız, camideki yardım para kasasını yere yatırarak paraları çıkartmaya çalıştı. O anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aziziye Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir hırsız, pandemi sebebiyle camilerin boş olmasını fırsat bilip girdiği camide, çelik kasanın yanına geldi. Daha sonra kapıyı aralayıp dışarıyı kollayan hırsız, kapıyı kapatıp tekrar yardım kasasının yanına geldi. Hırsız, kasayı yere yatırıp taklalar attırarak paraların düşmesini sağlamaya çalıştı. Hırsız, daha sonra cebinden çıkarttığı aparatla paraları çekmeye çalıştı. Hırsız, daha sonra yere yatırdığı çelik kasayı kaldırıp yerine bıraktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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