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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsını kardan adamdan aldı, yere düşmekten son anda kurtuldu

Hırsını kardan adamdan aldı, yere düşmekten son anda kurtuldu

Kardan adama saldırı anı

( ZONGULDAK )- Kardan adama saldırma anı kameraya yansıdı ZONGULDAK

Sosyal Medya Kamera Güvenlik Kamerası Kardan Adam Saldırı 


- Zonguldak’ta bir vatandaş yaklaşık 2 metre boyundaki kardan adama tekme tokat atarak devirmeye çalıştı. Kardan adama saldırma görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Büyük Uyanış Derneği Zonguldak İl Başkanı Murat Karadeniz tarafından yapılan kardan adam kimliği belirsiz bir kişi tarafından yumrukların hedefi oldu. Şahsın kardan adama saldırma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Karadeniz, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Karadeniz'in "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" diye yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni topladı. (SÖ-OA-DK-Y)
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