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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Hindistan'da baltalı saldırgan sokak ortasında kadına saldırdı

- Hindistan'da baltalı saldırgan sokak ortasında kadına saldırdı

saldırganın motosikletle kadının yanına gelmesi

Hastane Akalan Güvenlik Kamerası Cinayete Teşebbüs Cinayet 

-saldırganın motordan inerek kadına doğru koştuğu anlar
-saldırganın baltayla kadına saldırdığı anlar

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'da Rahul Goud adlı kişinin aylardır taciz ettiği belirtilen kadına baltayla saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hindistan'ın Haydarabad kentinin Meerpet bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Rahul Goud adlı bir adam, aylardır taciz ettiği bir kadına sokak ortasında baltayla saldırdı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, adamın motosikletiyle kadının bulunduğu sokağa geldiği ve elindeki baltayla birlikte koşarak kadına saldırdığı görülüyor. Kadının kucağındaki bebeğiyle can havliyle kaçtığı, ancak balta darbelerinden kurtulamadığı kameraya yansıyor. Dehşete düşüren anların ardından elinden, kolundan ve omzundan yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Saldırganın daha önce şikayet üzerine yakalandığı ancak kefaletle serbest kaldığı belirtildi. Hint polisi 26 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve cinayete teşebbüsle yargılanacağını duyurdu.
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