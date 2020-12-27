Hindiler yılbaşı öncesi satışa çıkarıldı

-İbrahim Çelik’in hindilerini beslemesi

-İbrahim’ Çelik’in konuşması

-hindi görüntüsünden detay



( BATMAN -ÖZEL) BATMAN



- Batman’ın Sason ilçesinde köy ortamında doğal olarak beslenen hindiler, çiftçiler tarafından tanesi 200 liradan satışa çıkarıldı. Sason ilçesine bağlı Topluca köyünde vatandaşlar, köy ortamında besledikleri hindileri, yılbaşı öncesinde satışa çıkardı. Köy ortamında beslediği hindileri tanesini 200 liradan satışa sunduğunu belirten hindi besicisi İbrahim Çelik, "Hindilerimi köy ortamında doğal yollarla besledim. Hiçbir katkılı yem ile ilaç da vermedim. Hindilerimi palamut, ceviz içi ve benzeri gıdalarla besledim. Tamamen doğal köy ortamında beslediğimiz hindilerden dişi olanları 200 liradan, erkek olanları 300 liradan satıyoruz" dedi.





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