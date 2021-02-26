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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Hibrit çöp kamyonlarıyla yüzde 50 tasarruf sağlıyor

Hibrit çöp kamyonlarıyla yüzde 50 tasarruf sağlıyor

ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ

Yakıt Tasarrufu Yılbaşı Karbon Irak 

-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa Belediyesi yılbaşından bu yana kullandığı hibrit çöp kamyonlarıyla yüzde 50’den fazla yakıt tasarrufu sağlayıp egzoz gazı salınımını da azaltarak çevreyi koruyor. Erbaa Belediyesi 2021 yılı itibariyle araç filosuna 4 adet hibrit çöp kamyonu kattı. Hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama bölümü aracın üzerindeki güneş panellerinden gelen elektriğin akülere depolanmasıyla çalışan araç normal araçlara göre yüzde 50 yakıt tasarrufu sağladı. Daha az yakıt tükettiği için egzoz gazı salınımı da düşen araçlar hem çevreyi koruyor hem de belediye bütçesine ekonomik katkı sağlıyor. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çevre odaklı projeler yaptıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Yılbaşından bu yana biz güneş panelli hibrit çöp kamyonlarımızı kullanıyoruz. Biz bu anlamda tabi ki yüzde 50 yakıttan tasarruf sağlıyoruz. Ama onun dışında sessiz çalışan araçlarımız vatandaşlarımızın rahatsız olmaması için de çok önemli. Bizim Erbaa’da yaptığımız çevre odaklı birçok proje var. Onları yapıp doğaya karbondioksit salmamız doğru olmazdı. O projelere paralel çalışmamız lazımdı. Biz o anlamda bu araçlarımızla çevreye zehirli gazların salınmasını da azaltmış oluyoruz. Çevre odaklı diğer projelerimizde olduğu gibi güneş panelli hibrit çöp kamyonlarımızla doğaya, geleceğimize daha temiz bir çevre bırakacağız. Bu çalışma Türkiye’deki ilk çalışmalardan bir tanesi. O anlamda da diğer yaptığımız çalışmalar gibi gururluyuz, mutluyuz. Gelecekte daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir Erbaa için çalışıyoruz.” dedi.

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