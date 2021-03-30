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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
HES kodu yüzünden yolcuyu böyle bıçakladı

HES kodu yüzünden yolcuyu böyle bıçakladı

Otobüs içerisinde arbede

Belediye Otobüsü Kamera Güvenlik Kamerası Arbede Otobüs Şoförü 

-Şüphelinin adliyeye sevki

( İZMİR ) İZMİR

- Konak ilçesinde, bindiği belediye otobüste şoföre HES kodunu göstermeyen yolcu, çıkan arbedede bir başka yolcuyu bıçakla yaraladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 22 Mart pazartesi sabah erken saatlerde Bahri Baba Otobüs Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsüne binen F. Ş, HES kodu olmamasından olayı otobüs şoförüyle tartışmaya başladı.
HES kodunu vermemekte direnen F.Ş’ye diğer yolcular da tepki gösterdi. Uğur Ersü isimli yolcu ile HES kodunu vermeyen F.Ş. arasındaki tartışma kavgaya dönerken, F.Ş. cebinden çıkardığı bıçakla Ersü’yü yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık görevlileri, hafif yaralı olan Ersü’yü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikten sonra şüpheli F.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından F.Ş, adliyeye sevk edildi. Bıçaklama olayı belediye otobüsünün güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde otobüsün arkasında arbede çıktığı, F.Ş’nin Ersü’yü bıçakladıktan sonra otobüsten inip kaçtığı görüldü.

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