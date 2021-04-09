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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
HES kodu sorgulayan polislerden yürekleri ısıtan davranış

HES kodu sorgulayan polislerden yürekleri ısıtan davranış

Yaşlı kadına polislerin içecek aldığı anların bir cep telefonu kamerasına, büfenin kamerasına ve MOBESE'ye yansıması

Yaşlı Kadın Polis Memuru Güvenlik Kamerası Yansıma Cep Telefonu 

-Polislerin uygulama yapmaları
-Yaşlı kadınla aralarında geçen diyaloğu anlatmaları
-Diyaloğu gören bir vatandaşın duygularını anlatması

( AMASYA -ÖZEL)- HES kodunu sorguladıkları yaşlı kadına içecek aldılar AMASYA

- Amasya’da iki polis memuru, HES kodu sorgulaması yaptıkları yaşlı kadına isteği üzerine içecek aldılar. 10 Nisan Polis Günü öncesi yürekleri ısıtan o anlar kameralara da yansıdı. Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kent merkezinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapan polisler Serhat Dipi ve Yunus Pek karşılaştıkları yaşlı bir kadının bilgilerini sorguladı. Elinde iki ekmek bulunan kadının “Meşrubat alamadım” demesi üzerine yakındaki bir büfeye giden polisler yaşlı kadının istediği içeceği alarak köyüne yolcu etti. Yürekleri ısıtan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadınla polislerin arasında geçen diyaloğu izlerken çok duygulandığını belirten Türk Sağlık-Sen Amasya Şubesi Başkanı Şemsettin Dümen, “Polisler yaşlı kadına saygıyla ve şefkatle yaklaştılar. Onları tebrik ediyorum” dedi.

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