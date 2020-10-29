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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu

Herkesin gözü önde böyle kurşun yağmuruna tuttu

silahlı yaralama anı

Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Ameliyat Saldırı 

-Olay yerinden genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kasap dükkanı işletmecisi herkesin gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırının yaşandığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olay Çırkan Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kasap dükkanı işletmecisi Osman Özkök dükkanının önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özkök'ün ayaklarına 3 el ateş eden şahsın daha sonra gözlerden kaybolduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken 112 sağlık ekipleri ise yaralı Özkök’ü Bodrum Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda 3 boş mermi kovanı bulundu. Saldırı anları güvenli kamerasında Şapkalı ve yüzünde maske olduğu tespit edilen şahsın silahlı saldırısı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olay anında 3 kişi ile kapı önünde oturan Özkök’ün yanına yanaşan şahsın bir anda silahı çekip ardı ardına ateş ettiği anlar ise işyeri kameralarınca kaydedildi. Özkök’e silah sıkan şahsın ise halen arandığı öğrenildi. Öte yandan Bodrum Devlet hastanesinde tedavi altına alınan Osman Özkök sağ bacağına ve ayak bileğine gelen kurşunların çıkarılması için ameliyata alındı.
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