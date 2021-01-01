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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Herkes öldü zannetti, alkollü olduğu ortaya çıktı

Herkes öldü zannetti, alkollü olduğu ortaya çıktı

Alkollü şahsın uyuması

Alkollü Sürücü Yılbaşı Gecesi Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin incelemeleri
-Araçtan görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yılbaşı gecesi aracında öldü sanılarak ekipleri harekete geçiren şahıs, aşırı alkollü çıktı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yakın bir zamanda vatandaşlar, 34 AUK 72 plakalı otomobilin içinde sürücüsünün hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Bunun üzerine sürücüyü uyandırmaya çalışan vatandaşlar, hiçbir şekilde hareket etmediğini görünce, sürücü öldü zannederek durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekiplerinin ilk tetkiklerinin ardından sürücünün ölmediği, aşırı alkolden uyuyakaldığı anlaşıldı. Polis ekipleri sürücünün yakınlarına ulaştı. Daha sonra uyandırılan alkollü sürücü, olay yerine gelen yakınlarıyla birlikte evine gönderildi.
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