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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Herkes bomba sandı büyük panik yaşandı

Herkes bomba sandı büyük panik yaşandı

Olay yerinden görüntüler

Bomba İhbarı Otobüs Durağı Bomba Paniği Yılbaşı Polis Ekipleri 

-vatandaşların meraklı bakışı
-valizin fünye ile patlatılması
-valizin içinden çıkanlar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Yılbaşı hareketliliğinin yaşandığı Balıkesir’de Toplu Taşıma Merkezi’ne bırakılan valiz vatandaşlar arasında bomba paniğine neden oldu. Yılın son günü yılbaşı hazırlıkları için çarşının en yoğun zamanlarında Karesi İlçesi’nde bulunan Toplu Taşıma Merkezi’ndeki bir otobüs durağının önünde unutulan valiz vatandaşlar tarafından büyük panik oluşturdu. Vatandaşların 155’e bomba ihbarı vermesi üzerine olay yerine çok polis ekipleri ve bomba imha timi gönderildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri olay yerini kısa sürede boşaltarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Valiz, bomba imha ekibi tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Patlamanın ardından valizin içinde bulunan kıyafet ve çamaşırlar etrafa saçıldı. Valizden bomba çıkmaması üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı. (US-
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