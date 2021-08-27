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Hemzemin geçitte trenden şans eseri kurtuluş kamerada
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Hemzemin geçitte trenden şans eseri kurtuluş kamerada

Hemzemin geçitte trenden şans eseri kurtuluş kamerada

Sürücünün bariyeri kaldırması

Hemzemin Geçit Kamera Güvenlik Kamerası Yük Treni Makinist 

-Gelen trenin makinistine işaret etmesi
-Trenin çarpması
- Adamın şans eseri kurtulması

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya'da hemzemin geçitte yük treninin altında kalan otomobilin tedbirsiz sürücüsünün şans eseri kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Büyük Kızılca köyünde bariyeri eliyle açıp hemzemin geçidi kullanan otomobil sürücüsü diğer bariyeri de kaldırmaya çalıştı. O esnada gelen yük treninin makinistine eliyle uyarmaya çalışan sürücünün otomobili trenin altında kaldı. Kendisi ise şans eseri kurtuldu. Trenin çarptığı otomobili önüne kattığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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