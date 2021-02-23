Hemşireye saldırı anı kamerada

-Şüphelilerin gelmesi

-Saldırı anı

-Tıp merkezi görüntüsü

-Detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa'da bir tıp merkezinde bilinmeyen bir nedenle iki kişi hemşireyi saldırdı. Darp anı saniye saniye kameraya yansıdı. Gaziosmanpaşa'da dün saat 17.30 sıralarında özel bir tıp merkezinin önüne gelen alkolü grup, bilinmeyen bir nedenle sağlık çalışanlarına laf attı. Bir süre sonra 2 kişi, tıp merkezi içinde bulunan hemşire Süleyman Gül’e saldırdı. Aynı saldırganların daha öncede tıp merkezinde olay çıkardıkları ve öğrenildi. T.T ve M.Ş. isimli şahısların hemşireyi darp edilmesi ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (ZA-



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