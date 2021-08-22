Hem Kur'an-ı Kerim öğrendiler hem spor yaptılar

--ÖĞRENCİLERİN İLAHİ SÖYLEMESİ DETSY

--KAHVALTI DETAY

--MÜFTÜ KONUŞMA

--İLÇE SPOR MÜDÜRÜ KONUŞMA



( SİVAS )- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 400 öğrenci ‘Camide bereket, sporda hareket’ sloganıyla başlanılan etkinlik kapsamında hem Kur'an-ı Kerim öğrendiler hem de çeşitli dallarda spor yaptılar SİVAS



- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 400 öğrenci ‘Camide bereket, sporda hareket’ sloganıyla başlanılan etkinlik kapsamında hem Kur'an-ı Kerim öğrendiler hem de çeşitli dallarda spor yaptılar. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaz Kur’an Kursları kapanış programı düzenlendi.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen programa İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkan Vekili Önder Özbek, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Saadettin Kaya, bazı ilçe protokol üyeleri, din görevlileri, Kur’an Kursu öğreticileri ve 400 yaz Kur’an kursu öğrencisi katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, kahvaltı ikramı, protokol konuşmaları ve çocukların seslendirdikleri ilahiler ile devam etti. İlçe Müftülüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün ortak projesi olan “Camide Bereket, Sporda Hareket” organizasyonu kapsamında yapılan futbol, voleybol ve badminton turnuvalarında dereceye girenlere kupaları ve madalyaları takdim edildi. 27 Yaz Kur’an kursunun birincilerine para ödülü, diğer her bir öğrenciye ise çeşitli hediyeler verildi.

Hatıra fotoğrafı çekiminden sonra program sona erdi. "Hem Kur'an-ı Kerime gittiler hem spora devam ettiler'' İlçe Spor Müdürü Muhlis Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Altınyayla Gençlik ilçesi Spor Müdürlüğü ve Altınyayla Müftülüğümüz ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Camide bereket, sporda hareket’ sloganıyla yaptığımız faaliyetler neticesinde çocuklarımıza Kur'an- ı Kerim dersi haricinde futbol, voleybol ve badminton dersler vererek hem camiden uzaklaştırmamak hem de spordan uzaklaştırmamak babında ikisini beraber yürüttüğümüz bir çalışmaydı. Bunun neticesinde çocuklarımız hem Kur'an-ı Kerime gittiler hem spora devam ettiler'' dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ise, "Burada bizim amacımız çocuklarımızın camiye olan ilgilerini canlı tutmaktı ve elhamdülillah bunu başardık. Burada yaptığımız tüm faaliyetlerde 15 tatilde cami görevlilerimiz din görevlilerimiz çocuklarla buluşuyor projesi başta olmak üzere bütün projelerde bizle bir olan beraber olan başta sayın kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz'' şeklinde konuştu.

(DK-OE-Y)

