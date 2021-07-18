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Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...O anlar kamerada
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...O anlar kamerada

Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...O anlar kamerada

Heimlich manevrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

Su Efes Kamera Güvenlik Kamerası 


- İzmir'in Konak ilçesinde boğazına ekmek kaçan şahıs, büfede bulunan bir kişinin yaptığı Heimlich manevrası ile ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Cumartesi günü Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre büfeden su satın alan bir müşteri, suyu içerken öksürmeye başladı.
Nefes alamayan vatandaşa büfede bulunan Hasan S. tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Hasan S.'nin müdahalesinin ardından nefes alamayan vatandaşın ağzından ekmek parçası çıktı. Yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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