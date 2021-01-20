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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvanların dışkılarını takip ederek hırsızları yakaladılar

Hayvanların dışkılarını takip ederek hırsızları yakaladılar

Şahıstan görüntü

Güzergah Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Hayvan 

-Koyunları götürmesi
-Koyunlardan görüntü
-Diğer şüpheli şahıstan görüntü
-Şahısların emniyetten çıkarılıp, arabalara bindirilmeleri

( MERSİN ) - Mersin’de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı- Şahısların koyunları götürme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi MERSİN

- Mersin’de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. Şahısların koyunları götürme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis hırsızların izini hayvanların dışkısını izleyerek tespit etti. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çopurlu Mahallesi Çivikur mevkisinde bulunan hayvan çiftliğinden 100 koyun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Koyunların çalındığı yerden başlayarak, yaklaşık 15 kilometre boyunca dağlarda ve ana yollarda hayvan dışkılarını takip ederek koyunların götürüldüğü yeri tespit etmeye çalışan ekipler, yol güzergahında birde güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülere göre biri önde, diğeri arkada 2 kişinin koyunları gece saatlerinde götürdüğü gören ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda koyunların Emirler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu F.A. ile A.A.'yı gözaltına alırken, çaldıkları koyunlardan 97'sini de ele geçirdi. Koyunlar sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan şahısların koyunları götürme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, biri önde diğeri arkada bulunan şahıslar, gece saatlerinde koyunları sakin bir şekilde götürüyorlar. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheliler, kendi koyunlarını götürür gibi bölgeden uzaklaşıyorlar. (KRY-
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