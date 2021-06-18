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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Hayranı olduğu Türk DJ'yi taklit etmek için Amerika’dan Mardin’e geldi

Hayranı olduğu Türk DJ'yi taklit etmek için Amerika’dan Mardin’e geldi

Zinciriye medresesinden görüntü

Kubbe Beğendik Çekim Üniversite Öğrencisi 

-İvan petrov el amuduna kalkarken görüntü
-İvan Petrov röportaj
-Detay Görüntüler

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Hayranı olduğu Türk DJ Mahmut Orhan'ın klip çektiği yeri görüp aynı hareketleri aynı mekanda yapmak isteyen İvan Petrov, Amerika’dan Mardin’e geldi. Tarihi Zinciriye Medresesini ziyaret eden Petrov, burada klipteki gibi dans ederek fotoğraf çektirdi.Amerika’da yaşayan üniversite öğrencisi İvan Petrov, DJ Mahmut Orhan hayranı. Mahmut Orhan’ın 2 yıl önce Mardin’de klip çekimlerini yaptığı '6 Days' şarkısında tarihi Zinciriye Medresesi'nde yaptığı figürleri gören Petrov, hareketlerin aynısını aynı mekanda yapmayı kafasına koydu. Yaklaşık 2 yıl bekleyen Petrov, 2 yıl sonra hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı. Mardin'e geziye gelen Petrov, Zinciriye Medresesi kubbeleri önünde çok istediği hareketleri yaptı.Murat Orhan'ın klibindeki hareketlerin aynısını aynı mekanda yapmak istediği için Mardin'e geldiğini belirten Amerikalı turist İvan Petrov, "2 yıl önce Mahmut Orhan burada video çekti 6 Days şarkısı için. Videoda adam hareket yaptı. Bu medresede elleri üzerinde durdu. Ben de aynı hareketi yapmak istedim burada. Rüya gibi. Mardin'i çok beğendim. 2 yıl bekledim Mardin’e gelmek, gün batımını görmek ve aynı hareketi yapmak için. Mardin’i ilk defa gördüm, çok beğendik. Çok farklı, değişik bir yer. Gün batımında burada çok güzel manzara oluyor. Herkese tavsiye ediyorum. Mardin’de 3 gün kaldık, tekrar gelmeyi çok istiyoruz" dedi.
"Buraya gelmek ve burayı görmek lazım"Türkiye’ye birkaç kez geldiğini kaydeden Petrov, "Ama Mardin’e ilk defa geldik. Farklı yerlere İstanbul’a, Marmaris’e gittik. Buraya gelmek ve burayı görmek lazım. Zinciriye Medresesini gördük. Eski Mardin’de ve yeni Mardin’de biraz gezdik. Burası çok güzel tarihi bir şehir" diye konuştu.

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