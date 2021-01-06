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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Havalimanındaki helikopter kaza anı kamerada

Havalimanındaki helikopter kaza anı kamerada

güvenlik kamerası

Jandarma Helikopter Kaza Güvenlik Kamerası Helikopter Aydınlatma Direği 

-kaza anı
-helikopter
-ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında jandarma helikopterinin pervanesinin aydınlatma direğine çarptığı kazanın, görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 31 Aralık 2020'de aprondaki jandarma helikopterinin Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isterken yaşanmıştı. Helikopter, yakıt ikmali için ilerlerken pervanesini aydınlatma direğine çarptı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor. Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı. (MB-
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