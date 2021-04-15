Havaların ısınmasıyla pancar mesaisi başladı

-Drone ile görüntü

-Röportaj

-Kadınlardan görüntü

-Pancar toplarken görüntü

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ -DRONE) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla doğadan kendiliğinden yetişen ve değişik şekilde tüketilen bitkilerin toplanması için vatandaşlar yoğun mesai harcıyor. Yüksekova ilçesinde baharın gelmesiyle özellikle otlu peynir yapımında kullanılan bitkileri toplamak isteyen vatandaşlar yaylalara çıkmaya başladı.

Pancarın yoğun olduğu bölgeye yolun bir bölümünü araçlarla diğer yarısını yürüyerek çıkan vatandaşlar, topladıkları bitkileri otlu peynir yapımı başta olmak üzere bazı yemeklerde de kullanıyorlar. Baharın gelmesiyle pancar toplamak için dağlara çıktıklarını belirten Tarık Danış, “Sabah saatlerinde geldik. Şimdi pancarın olduğu dağa çıktık. Alo, mende ve siyabo gibi bitkileri topluyoruz. Bizde bunlarla geçimimizi sağlıyoruz. Her sene olduğu gibi yine Doski Vadisi’ne geldik. Buralarda yetişen pancar bir başka güzel oluyor. Topladığımız pancarı Yüksekova merkeze götürüp satacağız” dedi.





loading...