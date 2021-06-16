Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HATAY - Yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

HATAY - Yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

- Operasyonda ele geçirilenler materyaller Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltıHATAY (AA) - Hatay merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla Hatay ve Gaziantep'te belirlenen 103 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilerden 76'sı Hatay 'da, 4'ü de Gaziantep'te yakalandı.Zanlıların adreslerinde 5 av tüfeği, 7 tabanca, 150 fişek, 2 bin banka ve kredi kartı, 20 dizüstü bilgisayar, 130 cep telefonu, 350 SIM kart, 30 tablet, 10 bilgisayar ve 25 harici bellek ele geçirildi.Gözaltındaki 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bellek Akalan Kredi Kartı Dizüstü Bilgisayar Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement