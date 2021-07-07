HATAY - Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor
- Sınır kapısından geçişler - Yapılan kontrollerSuriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyorHATAY (AA) - Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesinde Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.Bayramı ülkelerine geçirmek üzere başvuruda bulunan Suriyeliler, sabahtan itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor.Gümrük girişindeki jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini gerçekleştiriyor.Kontrollerin ardından Suriyeliler ülkelerine geçiyor.Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlerin 18 Haziran'da tamamlanacağı, Türkiye'ye dönüşlerin ise 31 Aralık 2021'e kadar yapılabileceği öğrenildi.
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