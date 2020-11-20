HATAY - Park halindeki motosikleti çalan zanlı yakalandı
- Hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleriPark halindeki motosikleti çalan zanlı yakalandı - Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdıHATAY (AA) - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheli gözaltına alındı.Sutaşı Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği 48 U 4225 plakalı motosikletini bulamayan Ş.S. durumu jandarmaya bildirdi.Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikleti çalanın O.C.C. olduğunu belirledi.Zanlı, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.Öte yandan, zanlının park halindeki motosikleti hareket ettirip daha sonra üzerine binerek uzaklaşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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