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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - Minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

HATAY - Minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

- Dereye devrilen araç - Ekiplerin çalışmaları - Cesetlerin araçtan çıkarılması Hatay 'da minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kumlu ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kumlu - Reyhanlı kara yolunda Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobille karşı yönden gelen Halit Yılık'ın kullandığı (34) 31 ADP 479 plakalı minibüs, Terzihöyük Mahallesi'nde çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Riham Nasif (17) ve Halit El Hamid (41) kaza yerinde hayatını kaybetti, Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Jandarma Hanlı 

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