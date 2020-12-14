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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi (2)

HATAY - Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi (2)

- Teröristin emniyetten çıkartılıp araca bindirilmesi - Teröristin adliyeye getirilmesiGÜNCELLEME - Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildiADLİ SÜREÇ EKLENDİHATAY (AA) - Kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay 'da yakalanan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay 'da yakalandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:" Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı tespit edildi.Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi."Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan terörist C.G, geniş güvenlik önlemleri arasında Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.

Bild Akalan Kırmızı Bülten Hanlı 

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