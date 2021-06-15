HATAY - FETÖ operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı

- Araçların gelişi - Araçların park etmesi - Zanlıların araçtan inmesi - Zanlıların ilerlemesi - Zanlıların adliyeye girişi Hatay 'da FETÖ operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandıHATAY (AA) - Hatay 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ soruşturması kapsamında dün yakalanan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile İskenderun, Reyhanlı, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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