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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hatay’da gönüllü itfaiyeciler göreve başladı

Hatay’da gönüllü itfaiyeciler göreve başladı

Başkan detay

Orman Yangınları Tarım Şili Hanlı İtfaiyeciler 

-Başkan açıklama
-Sertifika dağıtımı
-Gönüllü itfaiyeciler detay
-tankerlerden detay

( HATAY )- Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca başlatılan uygulamalı eğitimlerin ardından 21 gönüllü itfaiyeciye sertifikaları dağıtıldı HATAY

- Hatay’da eğitimlerini tamamlayan 21 gönüllü itfaiyeci göreve başladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca ilk kez başlatılan ve 3 aylık teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından girdikleri sınavla sertifika almaya hak kazanan gönüllü itfaiyeciler kendi yaşadıkları bölgede vatandaşların yardımına koşacak. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı açıklamada, geçen yılki orman yangınlarının ardından böyle bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Amacımız, her yerde istasyonumuz var ama istasyonlarımıza mesafe olarak uzak, aynı zamanda yangın çıkma ihtimali yüksek mevkilerde 3 tonluk römorklarımızı ve 3 gönüllü itfaiyecimizi hazır tutmak. 20-30 dakikada ulaşabileceğimiz, söndürme çalışmalarına başlayacağımız yerlerde, 3-6 dakika arasında, bizler gidene kadar yangının büyümesini, hatta söndürülmesini sağlayacak bir sistem başlattık. Hem muhtarlarımıza hem de köylerini, bundan sonraki süreçte ormandaki ağaçlarımızı, canlılarımızı, aynı zamanda tarım arazilerimizi korumaya hazır gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Savaş, gönüllü itfaiyecilerin şu an için 3'er kişilik ekiple İskenderun-Arsuz'da Işıklı, Belen'de Kömürçukuru, Antakya'da Yaylacık, Samandağ'da Seldiren, Altınözü'nde Karbeyaz ve Hacıpaşa ile Reyhanlı'daki Beşaslan mevkileri olmak üzere 7 noktada bulunacağını belirtti.
Savaş, daha sonra, eğitimini tamamlayan 21 gönüllü itfaiyeciye sertifikalarını dağıttı.
(ADM-
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