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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Teröristin sokağa girmesi

Taciz Ateşi Güvenlik Kamerası Patlama Anı Teröristler Kontrol Noktası 

-Polisin peşinden gelmesi
-Çatışma sırasında bir vatandaşın kendini korumaya çalışması
-Patlama anı
-Özel harekat polislerinin olay yerine gelmesi
-Koşuşturmalar

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerden biriyle çıkan çatışma ve üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dün akşam Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Çatışma ve patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. (AHS-
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