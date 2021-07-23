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Hatay'da 82'inci yılda 82 metrelik künefe
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da 82'inci yılda 82 metrelik künefe

Hatay'da 82'inci yılda 82 metrelik künefe

- kunefe detay detay

Hristiyan Kadayıf Uzunlu Agit Künefe 

--bekelyen vatandaş detay
--künefe dagitlirken detay
--künefe serbesti dökülmesi detay
--kunefer ustası röportaj
-- Coşkun tufekjan röportaj

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Anavatan'a katılışının 82'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Merkez Atatürk Parkı'nda künefe şöleni yapıldı. Şölende pişirilen 82 metre uzunluğundaki künefe, vatandaşlara ikram edildi. Hatay Büyükşehir Belediye tarafından Künefe şöleninde pişirilen 82 metrelik künefe için 800 kilo tel kadayıf, 600 kilo künefe peyniri, 400 kilo tereyağı, 400 kilo şeker ve 50 kilo Antepfıstığı kullanıldı.Künefenin hazırlanmasında 10 personel bir hafta boyunca çalıştı. Pişirilen künefe, kent protokolü tarafından etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı. Coşkun tufekjan, Bizim için çok önemli bir duygu özellikle biz hristiyan vatandaşı olarak olarak her yıl kutluyoruz büyük neşe ve gururla burdayız.
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