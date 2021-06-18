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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, ziyaretlerde bulundu

HATAY - CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, ziyaretlerde bulundu

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın Suriyeli yetimleri ziyareti - Karaca'nın çocuklara hediyeler vermesi - Karaca'nın 11 Mayıs Şehitler Derneğini ziyaret - Karaca'nın Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretiCHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Hatay 'da ziyaretlerde bulunduHATAY (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Hatay 'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde temaslarda bulundu.Karaca ve beraberindeki heyet ilk olarak 11 Mayıs Şehitler Derneğini ziyaret etti.Dernek Başkanı Ahmet Tuna'dan bilgi alan Karaca, Reyhanlı'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi. Dernek ziyaretinin ardından Reyhanlı CHP İlçe Başkanlığına geçen heyet, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile esnaf ziyaretinde bulundu.Daha sonra Kırıkhan ilçesindeki Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) binasına geçen Karaca ve beraberindekiler, burada dernek hakkında HAYAD Başkanı Rahmi Vardı'dan bilgi aldı.Karaca, burada Suriyeli yetim çocuklara hediyeler verdi.

Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Hanlı Saldırı 

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