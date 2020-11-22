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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Hatay bügün de sessizliğe büründü

Hatay bügün de sessizliğe büründü

Antakya sokakları

Polis Polis Ekipleri Hanlı 

-Antakya sokakları
-Samandağ polis uyarısı
-Samandağ sokakları
-Reyhanlı polis uygulaması
-Reyhanlı

( HATAY ) HATAY

- Tüm Türkiye genelinde bugün yine saat 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Hatay'da da caddelerde sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişler Bakanlığı kararı ile tüm Ülke genelinde saat 20.00'da başlamak üzere bugün saat 10.00'a kadara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cumartesi gibi yasağın başladığı saat itibari ile Hatay'da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Yasak sonrasında Hatay'ın Antakya,Samandağ ve Reyhanlı en işlek noktası olan bölgelerde görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi.
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