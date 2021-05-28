HATAY - Boş tabutun yola düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Tabut düşmesi güvenlik kamerası - Görgü tanığı Miraç Sönmez ile röportajHATAY (AA) - Hatay 'ın Defne ilçesinde, cenaze aracında bulunan boş tabutun yola savrulma anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.Çekmece Mahallesi'nde dün seyir halindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir cenaze aracının içerisinde bulunan tabut yola savruldu.Tabutun düşme anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cenaze aracının sürücüsünün olayı fark etmeden yoluna devam ettiği, arkasından gelen otomobil sürücüsünün tabutu yolda fark edince durduğu görünüyor.Öte yandan, düşen tabutun boş olduğu öğrenildi.Görgü tanığı Miraç Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, tabutu görünce sürücüsüne seslendiklerini ve sürücünün gelip tabutu aldığını söyledi.
Çok şaşırdıklarını anlatan Sönmez, "Tabutun içi boştu, sürücü özür diledi, sanırım dalgınlığına geldi. Bir an korktuk tabi içinde cenaze olabilirdi, biri gelip çarpabilirdi. İnsan ister istemez telaşlanıyor." dedi.
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